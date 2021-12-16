«برنامج سكني» يعلن عن خدمة جديدة تسهيل بيع وشراء الوحدات السكنية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج سكني عن خدمة جديدة تتيح لمستفيدي سكني عملية البيع والشراء للوحدات السكنية بكل سهولة.

وقال برنامج سكني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن خدمة السوق العقاري في تطبيق سكني تمكن المستفيد من عرض وحدته العقارية للبيع بسهولة تامة على مستفيدي البرنامج”.

وأضاف برنامج سكني أنه يمكن تحميل حمّل التطبيق واستفد من الخدمة من خلال الرابط التالي:http://onelink.to/sakani3