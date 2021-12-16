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طعنا بالسكين.. الإعدام لخادمة قتلت صديقتا في بيت كفيلها

طعنا بالسكين.. الإعدام لخادمة قتلت صديقتا في بيت كفيلها
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تواصل- فريق التحرير

قضت دائرة الجنايات، في المحكمة الكلية بالكويت، بإعدام إثيوبية قتلت وافدة هندية، طعنا بالسكين أول أيام رمضان في منطقة عبدالله المبارك.

وتعود تفاصيل الجريمة عندما طعنت خادمة إثيوبية زميلتها بسكين حتى الموت في أول أيام شهر رمضان الماضي.

وكانت الجهات الأمنية الكويتية قد تمكنت من ضبط الخادمة الإثيوبية، بعد ورود بلاغ من كفيل الخادمة، بقتل خادمة إثيوبية لزميلتها الهندية.

وعقب إلقاء القبض عليها، اعترفت المتهمة بأن خلافات بينها وبين المجني عليها، تتعلق بتوزيع مهام العمل في منزل كفيلهما، دفعتها للتخلص منها.

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