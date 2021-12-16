لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق.. مركز “أرامكو الطبي” يُعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي “JHAH”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات في مدينة الظهران، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1- أخصائي أول ضمان جودة.
(Senior Quality Assurance Specialist)
2- أخصائي ضمان الجودة.
(Quality Assurance Specialist)
3- أخصائي إدارة مخاطر الرعاية الصحية.
(Healthcare Risk Management Specialist)
4- أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.
(Healthcare Quality Improvement Specialst)
5- معالج تأهيل أول مساعد.
(Senior Rehabilitation Therapist Assistnt)
6- معالج الجهاز التنفسي.
(Respiratory Therapist)
7- مساعد الجهاز التنفسي.
(Respiratory Aide)
8- محلل وظيفي لتكنولوجيا المعلومات.
(IT Functional Analyst)
9- طبيب الجلدية.
(Dermatologist)
10- طبيب التخدير العام.
(General Anesthesiologist)
11- تقني التصوير (MRI)
(Imaging Technologist ( MRI ))
12- تقني التصوير (الطب النووي).
(Imaging Technologist ( Nuclear Medicine))
13- ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية.
(Sr Nurse Clinician-Medical/Surgical Care)
14- مستشار امني.
(Security Advisor)
15- ممرضة أول – العمل والتسليم.
(Senior Nurse Clinician -Labor & Delivery)
16- مدير نظام أرشفة الصور.
(Sr Picture Archiving Systm Administrator)
17- استشاري فيزيائي طبي.
(Consultant Medical Physicist)
18- تخصص تقني تصوير.
(Specialty Imaging Technologist)
19- تخصص تقني التصوير.
(Specialty Imaging Technologist)
20 كبير تقني التصوير التخصصي.
(Sr Specialty Imaging Technologist)
21- مهندس معماري أول.
(Senior Architectural Engineer)
22 مهندس المشروع.
(Project Engineer)
23- اخصائي اتصالات أول.
(Senior Communications Specialist)
24- ممرضة مساعدة – معمل قسطرة.
(Associate Nurse Clinician – Cath Lab)
25- مدقق حسابات.
(Auditor)
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم:
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