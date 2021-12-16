لحملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق.. مركز “أرامكو الطبي” يُعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي “JHAH”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات في مدينة الظهران، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1- أخصائي أول ضمان جودة.

(Senior Quality Assurance Specialist)

2- أخصائي ضمان الجودة.

(Quality Assurance Specialist)

3- أخصائي إدارة مخاطر الرعاية الصحية.

(Healthcare Risk Management Specialist)

4- أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

(Healthcare Quality Improvement Specialst)

5- معالج تأهيل أول مساعد.

(Senior Rehabilitation Therapist Assistnt)

6- معالج الجهاز التنفسي.

(Respiratory Therapist)

7- مساعد الجهاز التنفسي.

(Respiratory Aide)

8- محلل وظيفي لتكنولوجيا المعلومات.

(IT Functional Analyst)

9- طبيب الجلدية.

(Dermatologist)

10- طبيب التخدير العام.

(General Anesthesiologist)

11- تقني التصوير (MRI)

(Imaging Technologist ( MRI ))

12- تقني التصوير (الطب النووي).

(Imaging Technologist ( Nuclear Medicine))

13- ممرض سريري-طبي / رعاية جراحية.

(Sr Nurse Clinician-Medical/Surgical Care)

14- مستشار امني.

(Security Advisor)

15- ممرضة أول – العمل والتسليم.

(Senior Nurse Clinician -Labor & Delivery)

16- مدير نظام أرشفة الصور.

(Sr Picture Archiving Systm Administrator)

17- استشاري فيزيائي طبي.

(Consultant Medical Physicist)

18- تخصص تقني تصوير.

(Specialty Imaging Technologist)

19- تخصص تقني التصوير.

(Specialty Imaging Technologist)

20 كبير تقني التصوير التخصصي.

(Sr Specialty Imaging Technologist)

21- مهندس معماري أول.

(Senior Architectural Engineer)

22 مهندس المشروع.

(Project Engineer)

23- اخصائي اتصالات أول.

(Senior Communications Specialist)

24- ممرضة مساعدة – معمل قسطرة.

(Associate Nurse Clinician – Cath Lab)

25- مدقق حسابات.

(Auditor)

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم:

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