وفاة لبناني أحرق نفسه احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تواصل – وكالات:

توفي مواطن لبناني، اليوم ، متأثرًا بإصابته بحروق بعدما سكب على نفسه البنزين، قبل أيام، وأضرم النار في جسده.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانبة الرسمية، أن مواطن من أبناء مدينة بعلبك، في منطقة البقاع، توفي متأثرًا بحروق بالغة نتيجة إضرام النيران في نفسه، وذلك احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.

يأتي هذا في وقت فقدت فيه الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، ودفعت الأزمة ثلاثة أرباع السكان إلى خط الفقر، وبسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية تحولت الحياة إلى صراع يومي، وجحيم لا يطاق.

وبسبب الجمود السياسي والخلاف الناتج عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، تفاقمت الأوضاع، وساد الركود العام الذي وصفه البنك الدولي بالأسوأ في التاريخ الحديث.