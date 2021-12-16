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هل تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري على سوق العمل؟.. علماء يجيبون

هل تؤثر ظاهرة الاحتباس الحراري على سوق العمل؟.. علماء يجيبون
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تواصل – وكالات:

كشف علماء بجامعة ديوك الأمريكية، أن الناس في المستقل لن يتمكنوا من العمل في الأماكن المكشوفة فترة طويلة، مما يؤثر على سوق العمل بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأوضح العلماء أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إنتاجية العمل، ستبلغ 1.6 تريليون دولار في العام، وذلك نتيجة توقف العمل، بسبب بداية المناخ الحار جدًا الذي يصل إلى درجة الجحيم، حال ارتفاع درجة الحرارة على الأرض أكثر من 2 مئويةعن معدلها الطبيعي في الوقت الحالي، وفق “روسيا اليوم”.

وأشار فريق البحث إلى أن أكثر المتضررين من ارتفاع درجات الحرارة، هم عمال المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد العلماء أنه سيكون من المستحيل أثناء الصيف، العمل في مجالات البناء والزراعة، في الصين والهند وباكستان وإندونيسيا، حيث يعمل معظم السكان في أماكن مكشوفة، مما ينتج عنه خسائر اقتصادية وظروف اجتماعية صعبة.

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