ماذا يحدث عند إصابة الشخص بمتحور «دلتا» و«أوميكرون» في نفس الوقت ؟

تواصل – وكالات :

حذر بول بيرتون، كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا، من أن الجمع بين دلتا وأوميكرون، في حال التقاط شخص ما لكليهما في الوقت نفسه، يمكن أن يخلق سلالة جديدة أكثر خطورة.

وفي حديثه إلى أعضاء لجنة التكنولوجيا والعلوم في مجلس العموم يوم الثلاثاء، قال بيرتون إن التقاط المتحوّرين في الوقت نفسه “يمنح بالتأكيد فرصة ما نسميه، إعادة التركيب”، ما يعني أنه يمكن للمتحوّرين البدء في “مشاركة الجينات ومبادلتها”، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقال بيرتون إن خطر حدوث ذلك مرتفع بشكل خاص في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وعند سؤاله عما إذا كان الجمع بين المتحوّرين يمكن أن يؤدي إلى أعراض “كوفيد-19” أسوأ من المعتاد، قال بيرتون إنه “يمكن بالتأكيد”.