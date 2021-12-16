الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ماذا يحدث عند إصابة الشخص بمتحور «دلتا» و«أوميكرون» في نفس الوقت ؟

ماذا يحدث عند إصابة الشخص بمتحور «دلتا» و«أوميكرون» في نفس الوقت ؟
«أوميكرون» يصل محطة خليجية جديدة.. والصحة تحذر
0

تواصل – وكالات :

حذر بول بيرتون، كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا، من أن الجمع بين دلتا وأوميكرون، في حال التقاط شخص ما لكليهما في الوقت نفسه، يمكن أن يخلق سلالة جديدة أكثر خطورة.

وفي حديثه إلى أعضاء لجنة التكنولوجيا والعلوم في مجلس العموم يوم الثلاثاء، قال بيرتون إن التقاط المتحوّرين في الوقت نفسه “يمنح بالتأكيد فرصة ما نسميه، إعادة التركيب”، ما يعني أنه يمكن للمتحوّرين البدء في “مشاركة الجينات ومبادلتها”، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقال بيرتون إن خطر حدوث ذلك مرتفع بشكل خاص في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

وعند سؤاله عما إذا كان الجمع بين المتحوّرين يمكن أن يؤدي إلى أعراض “كوفيد-19” أسوأ من المعتاد، قال بيرتون إنه “يمكن بالتأكيد”.

مواد ذات صلة

الكشف عن سر حرمان شركات الأدوية لملايين اللاجئين من لقاح كورونا

الكشف عن سر حرمان شركات الأدوية لملايين اللاجئين من لقاح كورونا

“فاوتشي”: لا نحتاج لقاح جديد لمتحور أوميكرون.. لهذا السبب

“فاوتشي”: لا نحتاج لقاح جديد لمتحور أوميكرون.. لهذا السبب

«الصحة»: ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بجرعة اللقاح التنشيطية

«الصحة»: ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بجرعة اللقاح التنشيطية

«فايزر»: الحبوب المطورة فعالة ضد كورونا بنسبة 90%

«فايزر»: الحبوب المطورة فعالة ضد كورونا بنسبة 90%

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>