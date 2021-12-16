البحرية الأمريكية تعتقل 5 مهربين إيرانيين على متن سفينة مشتعلة قبالة عُمان

تواصل – وكالات :

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إنقاذ 5 إيرانيين يشتبه في قيامهم بتهريب مخدرات بعد أن أشعلوا النار على ما يبدو في شحنتهم على متن سفينة شراعية تقليدية قبالة سواحل عُمان، وأشارت إلى أن أحدهم لا يزال مفقودًا.

ونشرت البحرية لقطات مراقبة جوية تظهر السفينة التقليدية المعروفة باسم داو أثناء إبحارها في خليج عمان يوم الأربعاء، وتصاعد دخان من القارب بعد أن أشعل من كانوا على متنه النار على ما يبدو، مع انفجار هز السفينة، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ووصل بحارة من سفينة الدورية يو إس إس سيروكو لاحقًا، وأنقذوا الرجال، كما استعاد البحارة أكثر من 1745 كيلوغراماً (3850 رطلاً) من الحشيش، و500 كيلوغرام (1100 رطل) من الميثامفيتامين و30 كيلوغراماً (66 رطلاً) من الهيروين. وقدرت البحرية قيمة المخدرات المستعادة بحوالي 14.7 مليون دولار.