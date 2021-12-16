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الكشف عن سر حرمان شركات الأدوية لملايين اللاجئين من لقاح كورونا

الكشف عن سر حرمان شركات الأدوية لملايين اللاجئين من لقاح كورونا
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تواصل – وكالات:

كشفت تحالف “جافي” المعني بنشر التطعيمات عالميًا، حرمان عشرات الملايين من اللاجئين في بلدان مختلفة حول العالم، من لقاحات فيروس كورونا.

وأبدى التحالف مخاوفه من عدم وصول اللقاحات إلى ملايين النازحين جراء أزمات ميانمار وأفغانستان وإثيوبيا الذين لا تشملهم برامج التطعيم الحكومية.

وأكد في معلومات موثقة، أن بعض الشركات العالمية الكبرى لتصنيع الأدوية، تخشى أن تتعرض لمخاطر قانونية، من آثار جانبية ضارة للقاحات على صحة النازحين، حسب “رويترز”.

وأوضح أن هذه المخاوف القانونية، تعتبر عقبة إضافية أمام المسؤولين في طريقهم لمواجهة انتشار الفيروس، في وقت تؤدي فيه كثرة أعداد غير الحاصلين على التطعيم، إلى سرعة انتشار الفيروس وتحور سلالات جديدة، مثل “أوميكرون” والتي تهدد حياة الملايين في العالم.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن شركات كثيرة من منتجي اللقاحات، اشترطت على الدول إعفاءها من مسؤولية أي آثار ضارة، قد يعاني منها الأفراد نتيجة للحقن باللقاحات المتوفرة والمستخدمة في التطعيمات ضد الفيروس المستجد.

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