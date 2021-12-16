بالفيديو والصور.. تدشين المقر الجديد لـ«جمعية قلبي» بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

بحضور المدير التنفيذي لجمعية “قلبي” خالد آل مغيرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأطباء المتعاونين، وجمع من الحضور، تم تدشين المقر الجديد للجمعية بمنطقة الرياض، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

وتقدم جمعية قلبي، خدماتها العلاجية والوقائية والتوعوية على مستوى منطقة الرياض، وتطمح للتوسع في نطاقها الجغرافي لتقديم الخدمات وأيضاً تطوير مشاريعها وخدماتها التي تحقق رؤية ٢٠٣٠ للمملكة.

وتطمح الجمعية أن تكون النموذج المتميز في توفير الخدمات المتقدمة لمرضى القلب، حيث تعمل على توفير خدمات وقائية وعلاجية وتوعوية لمرضى القلب، تحقيقاً لقيم العطاء والمهنية والرعاية.

أهداف الجمعية:

كما تهدف الجمعية للمساهمة في تقديم خدمات علاجية لمرضى القلب المحتاجين، وتقديم الدعم لمرضى القلب وذويهم، والمساهمة في التثقيف وزيادة الوعي في مجال أمراض القلب، وكذلك دعم البحوث العلمية في مجال أمراض القلب .

جدير بالذكر أن جمعية قلبي، هي إحدى الجمعيات الخيرية المسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (1119) وتاريخ 1440/6/16هــ، وقد قام بتأسيسها نخبة من أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين في تخصص أمراض وجراحة القلب لدى الأطفال والكبار في منطقة الرياض ، وتقدم الجمعية خدماتها الصحية عبر ثلاثة مسارات ( العلاج والوقاية والتوعية ).