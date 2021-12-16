الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة
0

تواصل – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم, أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية – بمشيئة الله تعالى- على معظم مناطق المملكة، قد يصاحبها تيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كم في الساعة، وزخات من البرد.

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الجمعة إلى الاثنين على منطقتَي مكة المكرمة “جدة، رابغ، العاصمة المقدسة، خليص، الكامل، الجموم، الطائف، الليث، أضم، القنفذة”, والمدينة المنورة “المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر”.

وتمتد الحالة المطرية خلال نفس الفترة لتشمل مناطق: حائل “حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة”, والقصيم “بريدة, عنيزة, الرس, البكيرية، ومعظم محافظات المنطقة”, والحدود الشمالية “عرعر، رفحاء”, والرياض “شقراء, المجمعة, الزلفي, الغاط، عفيف، الدوادمي”, كذلك على المنطقة الشرقية “حفر الباطن, الخفجي, النعيرية”، ويُتوقَّع أن تصل إلى غزيرة يومَي السبت والأحد.

كما يتوقع أن تؤثر يوم الاثنين على أجزاء من مناطق: تبوك “تبوك، حقل، تيماء”, والجوف “سكاكا، القريات، طبرجل”, والحدود الشمالية “طريف”.

مواد ذات صلة

تنبيه من “الأرصاد”: موجة باردة قادمة إلى الرياض في هذا الموعد.. والحرارة أقل من 10 مئوية

تنبيه من “الأرصاد”: موجة باردة قادمة إلى الرياض في هذا الموعد.. والحرارة أقل من 10 مئوية

شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

شركة “تطوير التعليم” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

“الأرصاد” توضح خريطة الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة

خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

خلال ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>