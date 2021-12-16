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أول فيديو يوثق الجريمة المروعة لقتل فتاة سورية في الأردن

أول فيديو يوثق الجريمة المروعة لقتل فتاة سورية في الأردن
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة قتل الشابة السورية مريم محمد (27 سنة) في الأردن، على يد شاب تقدم لخطبتها ورفضته، حيث وجه لها 15 طعنة في الشارع.

وأظهر الفيديو، القاتل وهو ينهال على ضحيته بالطعن حتى سقطت أرضا ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ووفقاً لـ “العربية نت”، فقد كانت مريم تعيش بالأردن مع أسرتها التي استقرت هناك منذ أكثر من 35 عاماً، إلى أن لفظت أنفاسها بعد تلقيها 15 طعنة في مختلف أنحاء جسدها.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، قد أوضح أنه قد ورد بلاغًا فجر يوم السبت الماضي بتعرض فتاة من جنسية عربية للطعن من قبل مجهول، وأثناء وجودها بمنطقة الأشرفية، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات في القضية وجمع المعلومات حُددت هوية القاتل الذي تبين أنه توارى عن الأنظار منذ ارتكابه للجريمة.

وأكد أنه في مساء اليوم الثاني تم تحديد مكان وجوده، وأُلقي القبض عليه، وتمت مباشرة التحقيق معه تمهيداً لإحالته للقضاء.

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