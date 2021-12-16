تنبيه من “الأرصاد”: موجة باردة قادمة إلى الرياض في هذا الموعد.. والحرارة أقل من 10 مئوية

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نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى موجة باردة قادمة إلى الرياض، الأسبوع المقبل بدرجات حرارة تصل إلى أقل من 10درجات مئوية – بمشيئة الله-.

وقال المتخصص في توقعات الطقس بالمركز، عقيل العقيل، أنه يتبقى خمسة أيام على دخول فصل الشتاء فلكيًا على المملكة، حيث يدخل يوم 21 و22 ديسمبر.

وأشار العقيل، إلى أن الأمطار على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة تكون – بمشيئة الله تعالى – شتوية، وخاصة في هذه الأيام في بداية الموسم.

وأضاف أن الرياض من المتوقع أن تتعرض إلى موجة باردة، ودرجات حرارة منخفضة تصل إلى 10 درجات، وذلك بسبب تحول اتجاه الرياح إلى شمالية غربية.