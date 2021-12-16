«العدل» توضح شرط زواج المواطنين من القبائل النازحة وطريقة التوثيق

تنبيه هام من «العدل» لمن يُقتطع من راتبهم بعد استكمال سداد المستحقات

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة العدل، أنه يشترط وجود موافقة من وزارة الداخلية، لزواج المواطنين والمواطنات من القبائل النازحة.

وكشفت أن توثيق الزواج من القبائل النازحة يتم عبر تقديم طلب عبر بوابة «ناجز»، موضحة أن توثيق مشهد الزواج يستلزم الحصول على موافقة الجهة المختصة في «الداخلية» قبل التقدم بالطلب لدى المحكمة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضحت العدل، أنه بعد تقديم الطلب وإكمال البيانات ووصول رسالة بالرفع للجهات المختصة فيمكن متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي:هنا.

وأضافت أنه سوف تصل وثيقة توثيق الزواج على شكل رابط برسالة على جوال المستفيد الموثق في نظام “أبشر” حال اعتمادها.