هذا ما يحدث لك إذا امتنعت عن السكر لمدة أسبوعين

تواصل – وكالات:

يعتبر الإفراط في تناول السكر، من العادات التي تضر بالصحة، فهو يقلل من الهرمونات المفيدة، ويتسبب في تعرض الجسم بمشاكل صحية مختلفة.

وحذرت أخصائية طب الأعصاب التركية، ديريا أولودوز، من الإفراط في تناول السكر لما يسببه من الشعور بالتعب، والعمل على نقص إنتاج هرمونات الإندروفين والسيروتونين التي يستغني عنها الجسم.

وأوصت الطبيبة بضرورة التوقف عن استهلاك السكر لأسبوعين، حتى يشعر الإنسان بتغيرات إيجابية بجسمه وتحسن كبير في صحته.

وأوضحت أن الإكثار من تناول السكر، سبب رئيسي لشيخوخة الجلد وجفافه ونشوء حب الشباب، إلى جانب ارتفاع مستوى الأنسولين، إضافة إلى تراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية مما يزيد من آلام المفاصل.

وأشارت إلى أن هناك بدائل كثيرة، تغني عن تناول السكر مثل؛ الزبادي واللوز والبندق والحليب، مؤكدة أن كمية السكر التي يحتاجها الجسم في اليوم موجودة في نصف موزة.