أم تتخلص من طفلتها بطريقة مروعة.. والسبب صادم

تواصل – فريق التحرير:

شهدت منطقة حي الكوفة شرق العاصمة العراقية بغداد، جريمة قتل بشعة هزت الحي السكني، ودفعت مديرية مكافحة الإجرام، للتحرك وكشف ملابسات الحادث.

وتعود حيثيات الجريمة إلى ليلة الإثنين الماضي، حيث أقدمت امرأة على طعن طفلتها بسكين، وهي تلعب مع شقيقتها، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابات بالغة.

وقالت مديرة مكافحة الإجرام: إنه ورد إليها بلاغ يفيد بمقتل طفلة في ظروف غامضة، وبعد التحرك على مكان الحادث وإجراءات التحقيقات، تبين أن المجنى عليها قد تعرضت إلى الطعن بالسكين وأن سبب الوفاة هو تمزق القلب والرئة اليسرى إثر الطعن بالصدر، حسب تقرير الطب العادلي، وفق صحيفة “النهار”.

وأوضحت في بيان لها أنه تم التوصل إلى معلومات تفيد بأن جدة الطفلة القتيلة كانت نائمة بالمنزل لحظة الجريمة، وأن الأم قتلت الطفلة بحجة أنها أزعجت جدتها، ومنعتها من النوم، مما جعلها تفقد أعصابها وتنهال على الطفلة طعنًا بالسكين في مناطق متفرقة من جسدها.

وأضافت أن الطفلة فرت بجروحها الغائرة، وسقطت فاقدة للوعي من أعلى سطح الدار، حيث تجمع حولها الجيران والمارة وتم نقلها للمستشفى حيث فارقت الحياة.

وأكدت المديرية أن الأم اعترفت بجريمتها وتم حبسها بعد قرار قاضي التحقيق تمهيدًا لمحاكمتها.