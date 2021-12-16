ينام في الهند ويستيقظ في الإمارات.. كيف حدث هذا؟

تواصل – وكالات:

استيقظ عامل حقائب بأحد المطارات الهندية، ليجد نفسه في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في واقعة هي الأغرب من نوعها، مما حير السلطات التي فتحت تحقيقًا حول كيفية حدوث هذا الأمر المدهش.

وتعود الواقعة إلى دخول أحد العمال في مطار مومباي لعنبر شحن الحقائب، وأثناء تحضيره حقائب إحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبي، نام من شدة التعب، وعندما استيقظ وجد نفسه في مكان آخر وبلد غير البلد، وفق صحيفة “إنديا توداي”.

وقال العامل الهندي: إنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن الخاص بحقائب الركاب، لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، وإنه وصل بأمان إلى دولة الإمارات.

من ناحيتها، أجرت السلطات الإماراتية اتصالات، مع المديرية العامة للطيران المدني بالهند للتحقيق في الخطأالغريب وغير المقصود.

فيما أشارت مديرية الطيران المدني الهندية، إلى أنها بدأت التحقيق مع موظفي شركة الطيران “”IndiGo الذين لم ينتبهوا إلى وجود العامل في غرفة الشحن، وجرى توقيفهم عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.

وبعد أن أجرت سلطات أبوظبي الفحص الطبي للعامل، الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية، تمت إعادة العامل إلى مومباي.