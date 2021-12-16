الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ينام في الهند ويستيقظ في الإمارات.. كيف حدث هذا؟

ينام في الهند ويستيقظ في الإمارات.. كيف حدث هذا؟
0

تواصل – وكالات:

استيقظ عامل حقائب بأحد المطارات الهندية، ليجد نفسه في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في واقعة هي الأغرب من نوعها، مما حير السلطات التي فتحت تحقيقًا حول كيفية حدوث هذا الأمر المدهش.

وتعود الواقعة إلى دخول أحد العمال في مطار مومباي لعنبر شحن الحقائب، وأثناء تحضيره حقائب إحدى الطائرات المتجهة إلى أبو ظبي، نام من شدة التعب، وعندما استيقظ وجد نفسه في مكان آخر وبلد غير البلد، وفق صحيفة “إنديا توداي”.

وقال العامل الهندي: إنه نام بالخطأ أثناء عمله في عنبر الشحن الخاص بحقائب الركاب، لتقلع الطائرة أثناء وجوده داخلها، وإنه وصل بأمان إلى دولة الإمارات.

من ناحيتها، أجرت السلطات الإماراتية اتصالات، مع المديرية العامة للطيران المدني بالهند للتحقيق في الخطأالغريب وغير المقصود.

فيما أشارت مديرية الطيران المدني الهندية، إلى أنها بدأت التحقيق مع موظفي شركة الطيران “”IndiGo الذين لم ينتبهوا إلى وجود العامل في غرفة الشحن، وجرى توقيفهم عن العمل، لحين انتهاء التحقيقات.

وبعد أن أجرت سلطات أبوظبي الفحص الطبي للعامل، الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات المحلية، تمت إعادة العامل إلى مومباي.

مواد ذات صلة

قرار مفاجيء .. الإمارات توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار

قرار مفاجيء .. الإمارات توقف صفقة شراء طائرات أمريكية بـ35 مليار دولار

الشارقة تقر نظام العمل الجديد: 4 أيام عمل و3 أيام عطلة

الشارقة تقر نظام العمل الجديد: 4 أيام عمل و3 أيام عطلة

بالشارقة.. إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية

بالشارقة.. إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في مجال التراث الثقافي غير المادي بالدول العربية

حوار أخوي بين سمو ولي العهد والشيخ محمد بن زايد يتصدر الترند (فيديو)

حوار أخوي بين سمو ولي العهد والشيخ محمد بن زايد يتصدر الترند (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>