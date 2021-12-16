رخيص الثمن.. سامسونج تُطلق هاتف ذكي يعمل مع شبكات “5G”

تواصل – وكالات:

كشفت شركة سامسونج عن بعض مواصفات هاتفها الذكي الجديد، والذي يعمل مع شبكات “5G”، مؤكدة أنه سيكون في الأسواق قريبًا وبسعر رخيص.

وأوضحت الشركة أن هاتف “”Galaxy A53 5G القادم يتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ترددها يصل إلى 120 هيرتزا.

وأضافت أن الهاتف يعمل بمعالجات “”Exynos 1200، وذواكر وصول عشوائي 6 أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية من 128 إلى 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، حسب “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن الكاميرا الأساسية للهاتف بها أربع عدسات بدقة عالية، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه، إلى جانب بطارية تعمل مع خاصيتي الشحن اللاسلكي الشحن والسريع.