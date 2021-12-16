شاهد.. استعراض مذهل لمئات الآلاف من الطيور في السماء

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، استعراض مذهل لسرب من طيور يتمايل بشكل متناسق، وكأنه فرقة محترفة لتنفيذ هذا الأمر بدقة متناهية.

وأوضح ناشرو الفيديو، أنه تم التقاط هذا المقطع في 29 من شهر أكتوبر الماضي، وبالتحديد عند ساحل مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، حسب “سبوتنيك”.

وأثار مقطع الفيديو دهشة رواد مواقع التواصل، حيث يظهر السرب بعدد ضخم من طيور الزرزور فوق المياه، وهي تؤدي حركات متناغمة، وعلى الرغم من أن عددها قد يتجاوز مئات الآلاف، إلا إنه لم يشذ طائر واحد منها عن هذا التناسق الدقيق.