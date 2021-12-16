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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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فرص وظيفية لشباب مكة بمشروع تعظيم البلد الحرام.. رابط التقديم

فرص وظيفية لشباب مكة بمشروع تعظيم البلد الحرام.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

دعا مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، شباب مكة الراغبين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج لعام 1443هـ، إلى التسجيل في الأنشطة الموسمية عبر موقع برنامج “شباب مكة“، خلال الفترة 15/ 5- 15/ 6/ 1443هـ.

جدير بالذكر، أن برنامج “شباب مكة في خدمتك” بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدَم طيلة 17 عامًا، أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة.

ومن بين هذه الأنشطة خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن.

فيما تأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

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