إعصار “راي” يدفع عشرات الآلاف للفرار من منازلهم بهذه الدولة

تواصل – وكالات:

شهدت مناطق وسط وجنوب الفلبين، فرار عشرات الآلاف من منازلهم، وذلك خوفًا من وصول إعصار “راي” العنيف.

وقالت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث: إن أكثر من 45 ألف شخص فروا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ تحسبًا لاجتياح إعصار “راي” البلاد.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية، أن الإعصار يصاحبه رياح مدمرة قد تلحق بالمباني والمزروعات أضرارا متوسطة إلى شديدة، على جانب حدوث فيضانات فتاكة على طول الساحل، حسب ” روسيا اليوم”.

وحذرت من أن سرعة الرياح ستبلغ 165 كلم في ساعة، وأنها ستشتد أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كلم في ساعة، عند وصول “راي” إلى اليابسة بعد ظهر اليوم بالقرب من جزيرة سيارجاو السياحية.

وأكدت أنه من المتوقع أن يجتاح إعصار”راي” الفلبين، من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة، قبل أن يبتعد متوجهًا إلى فيتنام، وعدة مناطق أخرى.