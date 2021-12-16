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“الحصيني”: توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق حتى صباح الجمعة

“الحصيني”: توقعات بهطول أمطار على هذه المناطق حتى صباح الجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

‏قال خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني: إنه حسب النماذج العددية العالمية للطقس لازالت الأمطار من خفيفة لمتوسطة متوقعة إن شاء الله – خلال الـ “24”ساعة القادمة من اليوم الخميس حتى صباح الجمعة.

وأوضح أن المناطق المتوقع هطول أمطار عليها هي أجزاء من مناطق مكة والمدينة والشمالية والجوف وحائل والقصيم وشمال الشرقية وأقصى شمال منطقة الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.

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