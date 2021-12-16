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للدفء وتقوية المناعة في فصل الشتاء.. عليك بهذه الأطعمة

للدفء وتقوية المناعة في فصل الشتاء.. عليك بهذه الأطعمة
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تواصل – وكالات:

نصح استشاري علاج السمنة والتغذية العلاجية، د.مصطفى ساري، بضرورة تناول بعض الأطعمة التي تعمل على تقوية المناعة، ومنح الجسم الدفء خاصة في فصل الشتاء.

ووفقاً لسكاي نيوز، جاءت قائمة الأطعمة كالتالي:

1 – الفواكه

أوضح خبير التغذية أن هناك الفواكه التي تمنح الجسم بالدفء وتقوي المناعة، مثل البرتقال واليوسفي والكيوي، إضافة إلى الموز والليمون، حيث تمد الجسم بفيتامين “سي”.

2 – الشوفان

عندما تبدأ اليوم بتناول الشوفان، فإن ذلك بمثابة مصدرًا هامًا للطاقة لما تحتويه من الفيتامينات والألياف.

3 – اللحوم الحمراء

وأكد د. ساري أن اللحوم الحمراء بها نسبة عالية من الحديد المهم للجهاز المناعي، إلى جانب أنها تزيد نسبة الأوكسجين بالجسم، وبالتالي تقلل من درجة البرودة.

4 – البطاطس

البطاطس غنية بالكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، وفيتامين “ج” والألياف المقوية للمناعة وجلب الدفء.

5 المكسرات

يؤكد خبير التغذية أن المكسرات تمثل مصدرًا مهما لأوميجا 3 وتحتوي على المعادن المهمة وخاصة في فصل الشتاء.

6 – الخضروات الجذرية

لما لها من دور في مقاومة الإنفلونزا، ورفع درجة حرارة الجسم، مثل؛ اللفت والثوم والزنجبيل والفلفل الأسود.

7 – البيض

وأوصى استشاري التغذية بانه لزيادة درجة الحرارة والشعور بالدفء، يجب تناول البيض لاحتوائه على البروتين والكالسيوم والحديد، كعناصر تعمل على زيادة نشاط أجهزة الجسم.

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