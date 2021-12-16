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مستشار ألمانيا الجديد يفاجئ الأجانب الراغبين في العمل بهذا الأمر

مستشار ألمانيا الجديد يفاجئ الأجانب الراغبين في العمل بهذا الأمر
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تواصل – وكالات:

كشف المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، أن الحكومة ستعمل على تسهيل مسألة اندماج وقدوم الأجانب الراغبين بالعمل في بلاده.

وأكد شولتز في أول خطاب له أمام البرلمان، أمس، على محاربة التطرف اليميني الذي يُعد أكبر تهديد للديمقراطية، مشيرًا إلى أن ألمانيا بلد هجرة، ويجب أن تعمل الحكومة على أن “نكون” أفضل دولة في مسالة الاندماج، حسب “روسيا اليوم”.

وتسعى الحكومة الجديدة، التي تضم تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، وحزب الخضر البيئي والديمقراطيين الأحرار الليبراليين، لتسهيل حصول الأجانب الراغبين في العمل على الجنسية الألمانية.

وفاز شولتز في الانتخابات العامة، بعد التوصل إلى اتفاق لحكم البلاد مع الخضر والديمقراطيين الأحرار، سهل له الوصول لمنصب مستشار ألمانيا خلفًا لأنجيلا ميركل.

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