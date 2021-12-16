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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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هل هناك علاقة بين الجري وصحة الدماغ؟.. علماء يجيبون

هل هناك علاقة بين الجري وصحة الدماغ؟.. علماء يجيبون
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تواصل – وكالات:

أظهرت نتائج أحدث الأبحاث، أن الجري لمدة 10 دقائق فقط يحسن صحة الدماغ.

وفي تجربة عملية لدارسة أجريت بجامعة تسوكوبا في اليابان، قام الباحثون بمتابعة ركض بعض المشاركين، على جهاز المشي في10 دقائق، و50٪ من الجهد، حيث تبين بعد إجراء اختبار، أن هناك ارتفاعًا في نسبة المتعة والإثارة في الدماغ.

وأوضحت الدراسة أن الراياضيين العدائين، لديهم زيادة في تدفق الدم في جزء الدماغ المرتبط بالتحكم في المزاج، وأن هناك علاقة قوية بين الجري، وتحسن الحالة الصحية والمزاجية والعقلية. وفق موقع “ميترو”.

وأوصت الدراسة بضرورية ممارسة التمارين الرياضية البسيطة، كالمشي والجري الخفيف، الأمر الذي يساعد كثيرًا في المحافظة على الصحة العامة للجسم.

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