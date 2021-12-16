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لغز محير.. السماء تًمطر طيور “المهرج الوفي” النافقة

لغز محير.. السماء تًمطر طيور “المهرج الوفي” النافقة
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تواصل – وكالات:

شهد الساحل الشمالي الشرقي لاسكتلندا، سقوط العشرات من الطيور النافقة، يطلق عليها اسم المهرج الوفي.

وأوضح عالم البيئة المتخصص في الطيور البحرية فرانسيس دونت، أنه لم يتم رصد ظاهرة النفوق الجماعي لهذه الطيور بهذه الكثافة، منذ نصف قرن، وأن اللغز ما زال محل دراسة.

وأضاف أنه سوف يتم تشريح الطيور، لمعرفة السبب، وأنه مرض هذه الطيور وموتاه بهذه الطريقة أمرًا مقلقًا للغاية، مؤكدًا احتمال وجود خلل بالسلسلة الغذائية البحرية في المنطقة، حسب “سكاي نيوز”.

واستبعد الباحثون فرضية الإصابة بإنفلونزا الطيور، بعد أن أثبتت الاختبارات أنها سلبية، مشيرين إلى احتمالية تناول الطيور لنوع معين من الطحالب، مما أدى لإصابتها بالتسمم.

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