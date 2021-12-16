وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المهندسين

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم ويب: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)