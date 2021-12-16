“أرامكس” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

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أعلنت شركة أرامكس، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك للعمل بفروع الشركة في ” الرياض، جدة “، وفقًا للتفاصيل التالية:
* الوظائف الشاغرة:
1 – مسؤول الائتمان (Credit Officer)
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في المحاسبة / التجارة.
– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الائتمان.
– يفضل شهادة SOCPA.
– إجادة اللغة العربية / الإنجليزية.
– مهارات ممتازة في Microsoft Office.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
2 – مشرف عمليات الشحن.
(Freight Operations Supervisor)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر.
– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
– مهارات ممتازة في MS Office: Word و Excel و PowerPoint.
3 – تنفيذي تطوير الاعمال.
(Business Development Executive)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.
– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.
– طلاقة في اللغة الإنجليزية.
– مسئول عن تحقيق نمو مالي كبير في صافي العملاء الجدد والحاليين من خلال تطوير العلاقات والاهتمام بحلول أرامكس بناءً على متطلبات العملاء.
3 – تنفيذي الحسابات. (Account Executive)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو المبيعات أي مجال آخر ذي صلة.
– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.
– طلاقة في اللغة الإنجليزية.
4 – مدير الحسابات (Account Manager).
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.
– البراعة في MS Office (Excel و Word و PowerPoint و Outlook).
– خبرة مبيعات لا تقل عن (2) سنوات ، ويفضل أن يكون ذلك في مجال النقل أو الشحن السريع.
– سجل حافل في تحقيق الأهداف التنظيمية والشخصية – النتائج الموجهة.
– الفطنة القوية في الأعمال والمعرفة الصناعية والقدرة على تنفيذها لتحقيق أهداف طويلة الأجل.
– سجل حافل في التحسينات في التنبؤ وتخطيط الحسابات والمهارات التحليلية.
5 – مسؤول تقنية المعلومات.
(IT Execu)
– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات / علوم الحاسب.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– إتقان برامج Microsoft Office.
– إجادة اللغة الإنجليزية ؛ الكتابة والتحدث والقراءة.
6 – مشرف مستودع أول.
(Senior Warehouse Supervisor)
– مؤهل تعليمي في مجالات ذات الصلة (سلسلة الإمداد، اللوجستيات، الهندسة الصناعية).
– ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ذات صلة.
– مهارات التعامل مع الآخرين.
– مهارات حل المشاكل.
* التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمي لـ أرامكس:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)