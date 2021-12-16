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“أرامكس” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط

“أرامكس” تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكس، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، وذلك للعمل بفروع الشركة في ” الرياض، جدة “، وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوظائف الشاغرة:

1 – مسؤول الائتمان (Credit Officer)

– سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في المحاسبة / التجارة.

– خبرة لا تقل عن سنة واحدة في الائتمان.

– يفضل شهادة SOCPA.

– إجادة اللغة العربية / الإنجليزية.

– مهارات ممتازة في Microsoft Office.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

2 – مشرف عمليات الشحن.

(Freight Operations Supervisor)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر.

– ما لا يقل عن (3) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

– مهارات ممتازة في MS Office: Word و Excel و PowerPoint.

3 – تنفيذي تطوير الاعمال.

(Business Development Executive)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية.

– طلاقة في اللغة الإنجليزية.

– مسئول عن تحقيق نمو مالي كبير في صافي العملاء الجدد والحاليين من خلال تطوير العلاقات والاهتمام بحلول أرامكس بناءً على متطلبات العملاء.

3 – تنفيذي الحسابات. (Account Executive)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو المبيعات أي مجال آخر ذي صلة.

– ما لا يقل عن (2) سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

– طلاقة في اللغة الإنجليزية.

4 – مدير الحسابات (Account Manager).

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.

– البراعة في MS Office (Excel و Word و PowerPoint و Outlook).

– خبرة مبيعات لا تقل عن (2) سنوات ، ويفضل أن يكون ذلك في مجال النقل أو الشحن السريع.

– سجل حافل في تحقيق الأهداف التنظيمية والشخصية – النتائج الموجهة.

– الفطنة القوية في الأعمال والمعرفة الصناعية والقدرة على تنفيذها لتحقيق أهداف طويلة الأجل.

– سجل حافل في التحسينات في التنبؤ وتخطيط الحسابات والمهارات التحليلية.

5 – مسؤول تقنية المعلومات.

(IT Execu)

– درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات / علوم الحاسب.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– إتقان برامج Microsoft Office.

– إجادة اللغة الإنجليزية ؛ الكتابة والتحدث والقراءة.

6 – مشرف مستودع أول.

(Senior Warehouse Supervisor)

– مؤهل تعليمي في مجالات  ذات الصلة (سلسلة الإمداد، اللوجستيات، الهندسة الصناعية).

– ما لا يقل عن 4 سنوات خبرة ذات صلة.

–  مهارات التعامل مع الآخرين.

– مهارات حل المشاكل.

* التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمي لـ أرامكس:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

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