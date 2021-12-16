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“فاوتشي”: لا نحتاج لقاح جديد لمتحور أوميكرون.. لهذا السبب

“فاوتشي”: لا نحتاج لقاح جديد لمتحور أوميكرون.. لهذا السبب
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تواصل – وكالات:

أكد كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، إن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تعمل بشكل فعال ضد المتحور “أوميكرون” الذي انتشر في عشرات الدول وأثار قلق العالم.

وأضاف فاوتشي الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن اللقاحات الحالية “لا تحتاج إلى تعديل” لمحاربة المتحور الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وبتسوانا، بحسب سكاي نيوز.

ويأتي هذا التصريح ذلك بعد أعلنت الشركات الأميركية التي أنتجت لقاحات مضادة لكورونا، “فايزر” و”موديرنا” و”جونسون آند جونسون”، أنها تطور لقاحات جديدة تستهدف “أوميكرون” على وجه التحديد، في حالة عدم فعالية اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد.

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