دراسة تكشف عن مفاجأة.. عدم التواصل الاجتماعي يُصيبك بهذه الأمراض

تواصل وكالات:

أثبتت نتائج دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية، أن انعدام التواصل الاجتماعي، قد يسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب، يزداد في سن الشيخوخة، بسبب غياب التواصل مع الآخرين.

وأوضح فريق البحث أنه تبين بعد دراسة بيانات عشرات الآلاف، أعمارهم فوق الـ 70، أن كبار السن الذين يعانون من العزلة الاجتماعية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بنسبة 68%، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت الدراسة أن العزلة لمدة 3 أيام في الأسبوع سبب كاف لشعور الإنسان بالوحدة، وأنه لمساعدة كبار السن من الأباء والأمهات والأجداد، وتجنب تدهور الأوعية الدموية والإصابة بأمراض القلب، لابد من العمل على وجود حالة مستمرة من التواصل والدعم الاجتماعي.