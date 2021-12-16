الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة تكشف عن مفاجأة.. عدم التواصل الاجتماعي يُصيبك بهذه الأمراض

دراسة تكشف عن مفاجأة.. عدم التواصل الاجتماعي يُصيبك بهذه الأمراض
0

تواصل وكالات:

أثبتت نتائج دراسة علمية أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية، أن انعدام التواصل الاجتماعي، قد يسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بأمراض القلب، يزداد في سن الشيخوخة، بسبب غياب التواصل مع الآخرين.

وأوضح فريق البحث أنه تبين  بعد دراسة بيانات عشرات الآلاف، أعمارهم فوق الـ 70، أن كبار السن الذين يعانون من العزلة الاجتماعية، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، بنسبة 68%، حسب “روسيا اليوم”.

وأكدت الدراسة أن العزلة لمدة 3 أيام في الأسبوع سبب كاف لشعور الإنسان بالوحدة، وأنه لمساعدة كبار السن من الأباء والأمهات والأجداد، وتجنب تدهور الأوعية الدموية والإصابة بأمراض القلب، لابد من العمل على وجود حالة مستمرة من التواصل والدعم الاجتماعي.

مواد ذات صلة

“الصحة”: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة (فيديو)

“الصحة”: 7 أعراض للإنفلونزا الموسمية.. وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة (فيديو)

7 نصائح مهمة عند رعاية كبار السن.. تعرّف عليها

7 نصائح مهمة عند رعاية كبار السن.. تعرّف عليها

صفر مئوية.. الأرصاد تحذر من 5 أيام قادمة وتوجه رسالة عاجلة لـ 3 فئات (فيديو)

صفر مئوية.. الأرصاد تحذر من 5 أيام قادمة وتوجه رسالة عاجلة لـ 3 فئات (فيديو)

محامي يعلق على الثراء السريع لـ«مشاهير التواصل».. من أين لك هذا؟ (فيديو)

محامي يعلق على الثراء السريع لـ«مشاهير التواصل».. من أين لك هذا؟ (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة