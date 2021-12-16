الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل تذكرون صاحب فيديو التفحيط ؟.. مرور القصيم يُطيح به

هل تذكرون صاحب فيديو التفحيط ؟.. مرور القصيم يُطيح به
هل تذكرون صاحب فيديو التفحيط ؟.. مرور القصيم يُطيح به
0

تواصل- فريق التحرير:

تمكن مرور منطقة القصيم من تحديد هوية قائد مركبة، أثار الجدل بعد قيامه بالتفحيط والسير بدون لوحات على المركبة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد مركبة يقوم بالتفحيط، ما أثار الجدل ، حيث طالب مغردون الأمن بسرعة ضبطه لما قام به من أفعال تخالف النظام ويُعاقب عليها.

وفي بيان نشره حساب “المرور السعودي”، أوضح أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن مرور منطقة القصيم من ضبط قائد مركبة قام بارتكاب عدة مخالفات مرورية منها، (التفحيط والسير بدون لوحات)، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف:” وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

مواد ذات صلة

«المرور» يُبلغ مواطنا بالعثور على مركبته المسروقة بعد 10 سنوات.. ويطلب منه طلبًا صادمًا

«المرور» يُبلغ مواطنا بالعثور على مركبته المسروقة بعد 10 سنوات.. ويطلب منه طلبًا صادمًا

#عاجل.. التحالف يعلن عن خسائر سقوط مقذوف لمليشيا الحوثي في جازان

#عاجل.. التحالف يعلن عن خسائر سقوط مقذوف لمليشيا الحوثي في جازان

5 مطالب خليجية عاجلة إلى لبنان لعودة العلاقات الدبلوماسية

5 مطالب خليجية عاجلة إلى لبنان لعودة العلاقات الدبلوماسية

جورج قرداحي يتحدى من جديد: «متمسك بما قلته.. ولست نادمًا»

جورج قرداحي يتحدى من جديد: «متمسك بما قلته.. ولست نادمًا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>