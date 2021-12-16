هل تذكرون صاحب فيديو التفحيط ؟.. مرور القصيم يُطيح به

تواصل- فريق التحرير:

تمكن مرور منطقة القصيم من تحديد هوية قائد مركبة، أثار الجدل بعد قيامه بالتفحيط والسير بدون لوحات على المركبة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد مركبة يقوم بالتفحيط، ما أثار الجدل ، حيث طالب مغردون الأمن بسرعة ضبطه لما قام به من أفعال تخالف النظام ويُعاقب عليها.

وفي بيان نشره حساب “المرور السعودي”، أوضح أنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن مرور منطقة القصيم من ضبط قائد مركبة قام بارتكاب عدة مخالفات مرورية منها، (التفحيط والسير بدون لوحات)، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف:” وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.