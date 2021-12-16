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«شرقة» أثناء مضغ القات.. وفاة زعيم الحوثيين الأول في البيضاء

«شرقة» أثناء مضغ القات.. وفاة زعيم الحوثيين الأول في البيضاء
«شرقة» أثناء مضغ القات.. وفاة زعيم الحوثيين الأول في البيضاء
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تواصل- فريق التحرير

بطريقة مفاجئة، توفي أمس الأربعاء، القيادي في ميليشيا الحوثي والزعيم القبلي اللواء الشيخ صالح بن صالح الوهبي في محافظة البيضاء.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية،  فقد تضاربت الأنباء حول وفاته، حيث ذكرت مصادر محلية أنه توفي متأثرا بانسداد في مجري التنفس “شرقة” تعرض لها أثناء مضغه القات.

وأضافت أنه نقل على إثرها إلى المستشفى بالمدينة قبل أن ينقل إلى صنعاء ليعلن عن وفاته ظهر أمس الأربعاء، في ظل ظروف غامضة.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي كان يتمتع بصحة جيدة ونشرت له صور الإثنين الماضي، أثناء حضوره في قضية ثأر قبلي بمدينة السوادية وهو بكامل صحته.

يذكر أن مليشيا الحوثي، كانت  قد أوكلت للوهبي العديد من المهام من بينها قيادة جبهة قانية بالبيضاء قبل أن تكلفه مؤخرا بعمليات حشد المقاتلين من أبناء قبائل البيضاء والدفع بهم إلى جبهات القتال في جبهات مأرب.

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