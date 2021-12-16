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مختص: تغيير الحالة في «توكلنا» وإصدار الرخص خلال يومين «تحايل» (فيديو)

مختص: تغيير الحالة في «توكلنا» وإصدار الرخص خلال يومين «تحايل» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

حذر ياسر الشبانة، المهتم والمتخصص في التقنية من بعض الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعي إصدار الرخص خلال يومين.

وقال الشبانة، خلال استضافته ببرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”: “إن تغيير الحالة في توكلنا وإصدار الرخص خلال يومين تحايل”، مضيفًا :”أتمنى إعادة حملات التوعية”.

وقال إنه لا يحق لأي جهة أن تصدر رخصة بدون تدريب، كما لا يحق لأي شخص أن يقبض أموال من خارج الجهة الحكومية الرسمية.

وأضاف ياسر الشبانة، أن بعض القرى والهجر وخاصة كبار السن قد لا تصل المعلومة إليهم بشكل كبير، ويجب علينا تكثيف حملات التوعية.

 

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