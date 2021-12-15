هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء مفرقة؟

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم قراءة أذكار الصباح والمساء مفرقة.

وقال الشيخ الخثلان: “إن الأفضل أن يؤتى بأذكار الصباح والمساء مجتمعة، فيؤتى بأذكار الصباح بعد صلاة الفجر، ويؤتى بأذكار المساء بعد صلاة العصر، أي يؤتى بها مجتمعة”.

وأضاف لو أن الإنسان كان منشغلاً أو لديه عمل فيمكن أن يؤتي بها في الطريق أو في السيارة.

وتابع الشيخ سعد الخثلان أنه لا يلزم أن يأتي بالأذكار في المسجد، ولا يلزم أن يأتي بها في مصلاه بعد صلاة الفجر أو العصر، فذكر الله تعالى لا يتحدد بهيئة معينة، الله تعالى يقول {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ}، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.