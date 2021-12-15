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«الصحة»: ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بجرعة اللقاح التنشيطية

«الصحة»: ربط الأداء الوظيفي والعلاوة بجرعة اللقاح التنشيطية
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة تعميمًا داخليًا لمنسوبيها تضمن ربط صرف بدل التميز وتقييم الأداء الوظيفي بأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصحة في تعميم داخلي لمنسوبيها إنه: “إلحاقا إلى تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم (555464-1443) وتاريخ 22/‏ 3/‏ 1443 المتضمن للضوابط والشروط والترتيبات الملائمة لاعتماد طلبات صرف بدل التميز للعام المالي (2019)، وبدل التميز للعام المالي (2020)، ونظرًا لأهمية تلقي جميع الممارسين الصحيين للجرعة الثالثة (المعززة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك لاستدامة المناعة، وبناء عليه فإنه لن يتم قبول أي طلبات لاستحقاق صرف بدل التميز للعام المالي (2019)، وبدل التميز للعام المالي (2020) لمن لم يستكمل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعد مضي ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية”، وفقا لـ”الوطن”.

وأوضحت وزارة الصحة، في تعميم داخلي آخر : “زملاؤنا الأعزاء حرصا على سلامتكم، وامتدادًا للإجراءات الـوقـائـيـة لـفـيـروس كورونـا (Covid-19) نحثكم على المبادرة بأخذ الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح.. علمًا بأن المسارعة بتطبيق المذكور أعلاه سيتم أخذه بعين الاعتبار أثناء تقييم الأداء الوظيفي، إضافة إلى عدد من الخدمات الوظيفية والجوانب الأخرى في “موارد”.

كما نود التنويه بأن اتباعكم للتوصيات الصحية فيه حفظ للصحة العامة والخاصة، ويدل على فهمكم العميق لدوركم الجوهري وواجباتكم في المنظومة الصحية.

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