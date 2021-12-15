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سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين

سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان مجالات التعاون الدفاعي بين البلدين
سمو ولي العهد ووزير الدفاع البريطاني يبحثان مجالات التعاون القائمة بين البلدين
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تواصل- واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وخاصة في الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الأستاذ خالد البياري ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة نيل كرمبتون ومعالي كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط الفريق جوي سامبسون والملحق العسكري العميد باتريك أودونالد ومدير عمليات الحرب الجوية المستقبلية ريتشارد بيرثون والسكرتير الخاص لمعالي وزير الدفاع ديفيد مورجان.

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