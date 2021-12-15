بيان من شرطة عسير حول فيديو الاعتداء الوحشي على «سوداني» (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

كشف شرطة عسير، عن ملابسات الفيديو الذي تم تناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار حالة غضب وتعاطف مع شخص “سوداني” يتعرض للاعتداء الوحشي في أحد الطرق على يد شخصين آخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اعتداء شخصين على مقيم من الجنسية السودانية بالضرب في أحد الطرق بمحافظة سراة عبيدة، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي، بأن الشخصين المعتديين مقيمان من الجنسية الباكستانية والهندية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.