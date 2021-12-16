«تَعَلّم الخيرية»: الاستقطاع الشهري يدعم تخريج 1000 خاتم لكتاب الله

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم” لتعليم القرآن الكريم وعلومه، أنه تّم إتاحة الفرصة للاستقطاع الشهري، ساهم معنا ولو بريال واحد يوميًّا.
وقالت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم”، في تغريدة عبر “تويتر”: “استقطاعك الشهري بركة لك .. وخير يدوم .. وأجر لا ينقطع”.
وأضافت أن الاستقطاع الشهري يساهم في :
1- عشرة مشاريع قرآنية
2- تخريج 1000 خاتم لكتاب الله تعالى
3- تعليم العلوم الشرعية لأكثر من 8000 مستفيد
وأوضحت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم”، أنها تدعم 57 ألف طالب وطالبة يتعلمون القرآن الكريم.
😍 بشرى سارّة لأهل الخير 🤩
تّم إتاحة الفرصة للاستقطاع الشهري، ساهم معنا ولو بريال واحد يوميًّا.
عند إتمام الاستقطاع يُسعدنا تواصلك معنا عبر واتساب:
https://t.co/mraJBt8p7R#جمعية_تعلمpic.twitter.com/gg0h8TnYmL
— جمعية المركز الخيري | تَعَلّم (@qurancn)December 14, 2021