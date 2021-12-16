«تَعَلّم الخيرية»: الاستقطاع الشهري يدعم تخريج 1000 خاتم لكتاب الله

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم” لتعليم القرآن الكريم وعلومه، أنه تّم إتاحة الفرصة للاستقطاع الشهري، ساهم معنا ولو بريال واحد يوميًّا.

وقالت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم”، في تغريدة عبر “تويتر”: “استقطاعك الشهري بركة لك .. وخير يدوم .. وأجر لا ينقطع”.

وأضافت أن الاستقطاع الشهري يساهم في :

1- عشرة مشاريع قرآنية

2- تخريج 1000 خاتم لكتاب الله تعالى

3- تعليم العلوم الشرعية لأكثر من 8000 مستفيد

وأوضحت جمعية المركز الخيري “تَعَلّم”، أنها تدعم 57 ألف طالب وطالبة يتعلمون القرآن الكريم.