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اندلاع حريق ضخم بناطحة سحاب والنيران تحاصر 300 شخص في هونج كونغ

اندلاع حريق ضخم بناطحة سحاب والنيران تحاصر 300 شخص في هونج كونغ
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تواصل- فريق التحرير

 اندلع  حريق ضخم في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما أدى إلى إصابة البعض بحالات اختناق ومحاصرة أكثر من 300 شخص.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الحريق اندلع في مركز التجارة العالمي المكون من 38 طابقا على طريق جلوستر، خليج كوزواي.

وكانت الشرطة قد أعلنت أن امرأة في الستينيات من عمرها  أدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من آثار استنشاق الدخان.

بينما استخدم رجال الإطفاء سلما لإنقاذ أولئك الذين حوصروا في منطقة مفتوحة من المبنى بالطابق الخامس.

وبحسب تصريحات الشرطة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في سقالة تغطي جزءا من المبنى، مع انتشار الدخان في مركز التسوق.

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