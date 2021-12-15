الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. برنامج سهل الاستخدام لترجمة المقاطع الصوتية لهواتف آيفون وآندرويد

بالفيديو.. برنامج سهل الاستخدام لترجمة المقاطع الصوتية لهواتف آيفون وآندرويد
0

تواصل – فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية في كثير من الأحيان، لاسيما الطلبة والمترجمين، لبرامج تساعد في عملية الترجمة خاصة للمقاطع الصوتية.

وفي هذا السياق، نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي عبر حسابه في “تويتر” رابط لبرنامج يحول الصوت إلى نصوص.

وقال السبيعي: “البرنامج يحول الصوت الموجود في مقاطع الفيديو الى نص مذكرة ويمكن ترجمة النص إلى أي لغة اخرى ويدعم اللغة العربية”.

وأضاف عبدالله السبيعي، أنه يمكن تحميل البرنامج بهواتف الايفون من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، أما هواتف الاندرويد فيمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

مواد ذات صلة

وصول تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.. 6 مزايا أهمها خاصية «الوريث الرقمي»

وصول تحديث iOS15.2 لهواتف آيفون.. 6 مزايا أهمها خاصية «الوريث الرقمي»

«السبيعي» يوضح طريقة معرفة الخصومات وإلغاء الاشتراكات في “Apple ID”

«السبيعي» يوضح طريقة معرفة الخصومات وإلغاء الاشتراكات في “Apple ID”

4 خطوات لتكبير جزء معين في شاشة هواتف آيفون (فيديو)

4 خطوات لتكبير جزء معين في شاشة هواتف آيفون (فيديو)

حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

حيله بسيطة لتشغيل ميزة «خفية» في آيفون.. قد تستخدم في «التجسس»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة