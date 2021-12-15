بالفيديو.. برنامج سهل الاستخدام لترجمة المقاطع الصوتية لهواتف آيفون وآندرويد

تواصل – فريق التحرير:

يحتاج مستخدمو الهواتف الذكية في كثير من الأحيان، لاسيما الطلبة والمترجمين، لبرامج تساعد في عملية الترجمة خاصة للمقاطع الصوتية.

وفي هذا السياق، نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي عبر حسابه في “تويتر” رابط لبرنامج يحول الصوت إلى نصوص.

وقال السبيعي: “البرنامج يحول الصوت الموجود في مقاطع الفيديو الى نص مذكرة ويمكن ترجمة النص إلى أي لغة اخرى ويدعم اللغة العربية”.

وأضاف عبدالله السبيعي، أنه يمكن تحميل البرنامج بهواتف الايفون من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، أما هواتف الاندرويد فيمكن تحميل البرنامج من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).