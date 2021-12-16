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بعد منحه الجنسية .. مفتي البوسنة السابق يكشف كيف أنقذ الملك سلمان حياته

بعد منحه الجنسية .. مفتي البوسنة السابق يكشف كيف أنقذ الملك سلمان حياته
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تواصل- فريق التحرير:

وجه مفتى البوسنة والهرسك السابق مصطفى سيرتش، رسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بعد صدور الأمر السامي بمنحه الجنسية السعودية مؤخرًا.

وقال “سرتش” في حوار له على قناة “الإخبارية”:” أقدم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدلعزيز آل سعود، الذي أرحبه وأسلم عليه بهذه المناسبة لأنه كان مواطنا للبوسنة قبل أن أكون أنا مواطنا للمملكة”.

وأضاف :” الملك الوحيد الذي زارالبوسنة والهرسك مرتين في حياته بل إنه افتتح مسجد الملك عبدالله -رحمه الله- وأنه كان رئيس الهيئة العليا لمساندة الإسلام والمسلمين في البوسنة، فلذلك أريد أن أشهد هنا أن المواطنين في المملكة يجب أن يكونوا فخورين بما قامت به المملكة تجاه المسلمين في البوسنة ولولا هذه المساعدة لم أكن لأعيش حتى أكون مواطن سعودي”.

وأوضح مفتي البوسنة والهرسك السابق، أن كل مسلم في العالم له وطن روحي ووطن جسدي، فالوطن الروحي هو المملكة، حيث بها مكة المكرمة والقبلة والمدينة المنورة وقبر خاتم الأنبياء”.

وأشار إلى أن المملكة أصبحت وطنه الروحي والجسدي، مؤكدًا أنه يعتبر نفسه أسعد الناس في الدنيا بهذا القرار الذي يتمناه كل مسلمي العالم.

 

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