بالفيديو.. أمطار غزيرة على سكاكا وسيول في أملج

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شهدت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، مساء أمس الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية، تمثلت في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.

كما شهدت مدينة أملج في منطقة تبوك، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والقصيم.

كما توقع المركز، تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية وكذلك البحر الأحمر ومنطقة تبوك.