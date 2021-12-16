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بينهم المملكة.. شركات تابعة  لـ 4 دول عربية تتعرض  للتجسس من مجموعة يشتبه بارتباطها بإيران

بينهم المملكة.. شركات تابعة  لـ 4 دول عربية تتعرض  للتجسس من مجموعة يشتبه بارتباطها بإيران
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تواصل- فريق التحرير

تشتبه مجموعة مدعومة من إيران في التجسس على شركات في دول بالمنطقة، من ضمنها المملكة والكويت والإمارات.

وبحسب موقع سايبر سكوب، فقد أجرى فريق ثريد هانتر التابع لشركة سيمانتك بحثا، أظهر أن نشاط التجسس يستهدف شركات في المملكة والكويت، والإمارات، والأردن، والكيان الصهوني، وباكستان، ولاوس.

ونقلت القبس الكويتية أن النتائج أظهرت أن طريقة الاستهداف والتكتيكات المستخدمة تتماشى مع طرق سابقة ومنظمات للتجسس ترعاها طهران.

وأوضحت بعض الأدلة التي تم التوصل إليها بعد دراسة طرق التجسس، ارتباطا بمجموعة سيدوورم المعروفة أيضا بـ«مودي ووتر» للقرصنة.

يذكر أن هذه المجموعة مشهورة بغزارة عمليات التجسس ولها صلات مشتبه بها مع إيران، والتي يعود تاريخها إلى عام  2015.

وبحسب موقع سايبر سكوب فإنه في حال كانت إيران متورطة في عمليات القرصنة والتجسس الأخيرة، فإنها ستكون تكملة لنشاط أوسع من القرصنة في العام الماضي.

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