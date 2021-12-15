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ضبط 19 ألف مخالفة نقل .. وهذه المنطقة تتصدر

ضبط 19 ألف مخالفة نقل .. وهذه المنطقة تتصدر
ضبط 19 ألف مخالفة نقل .. وهذه المنطقة تتصدر
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 تواصل- فريق التحرير:

رصدت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة، وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، خلال حملات رقابية ميدانية “18,812” مخالفة، منها “55” مخالفة للإجراءات الاحترازية، و”193″ عملية فحص للمركبات الأجنبية.

ونتج عن الحملات الرقابية 130,853، إجمالي عمليات الفحص خلال شهر نوفمبر 2021، منها 126,419 عملية فحص لمركبات النقل، وبلغت الزيارة الميدانية لمنشآت النقل في المملكة 4,241 زيارة.

وأوضحت الهيئة ، أن المنطقة الشرقية أعلى المناطق، في تسجيل المخالفات، حيث بلغت 5,619 مخالفة.

وتنوعت المخالفات المرصودة، كما يلي:

– تشغيل مركبة نقل بدون الحصول على بطاقة تشغيل.

– استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

– عدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة.

– عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات، أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة.

 

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