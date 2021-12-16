جريمة قتل تتسبب في أزمة  دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا

تواصل- فريق التحرير

تسببت جريمة قتل في أزمة دبلوماسية بين ألمانيا وروسيا، أسفرت عن إعلان الخارجية الألمانية أن شخصين تابعين للسفارة الروسية بأنهما غير مرغوب فيهما.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد أعلنت اليوم الأربعاء أن ألمانيا قررت طرد دبلوماسيين روسيين.

وجاء ذلك بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو.

وأضافت:” لقد أُبلغ السفير الروسي في ألمانيا، بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أعلنا شخصين غير مرغوب فيهما.

وقالت إن هذه الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار في برلين في أغسطس 2019 شكلت مساسا خطيرا بسيادة ألمانيا.