أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع حراء باتجاه الشمال ، وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، وذلك إبتداء من الساعة 11 مساء يوم غد الخميس، وحتى الساعة 2 ظهرا من يوم الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع جسر المشاة بطريق الأمير ماجد.

ووجهت الأمانة قائدي المركبات إلى سلوك الطرق البديلة وهي كالتالي:

طريق الأمير متعب- طريق المكرونة- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة- طريق الملك عبدالعزيز.