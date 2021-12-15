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أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان

أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان
أمانة جدة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع حراء باتجاه الشمال ، وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، وذلك إبتداء من الساعة 11 مساء يوم غد الخميس، وحتى الساعة 2 ظهرا من يوم الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع جسر المشاة بطريق الأمير ماجد.

ووجهت الأمانة قائدي المركبات إلى سلوك الطرق البديلة وهي كالتالي:

طريق الأمير متعب- طريق المكرونة- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة- طريق الملك عبدالعزيز.

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