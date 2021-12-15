أمانة جدة: إغلاق نفق الأمير ماجد وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع مرور جدة، عن إغلاق نفق الأمير ماجد مع شارع حراء باتجاه الشمال ، وجزء من طريق الأمير سلطان بن سلمان، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، وذلك إبتداء من الساعة 11 مساء يوم غد الخميس، وحتى الساعة 2 ظهرا من يوم الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع جسر المشاة بطريق الأمير ماجد.
ووجهت الأمانة قائدي المركبات إلى سلوك الطرق البديلة وهي كالتالي:
طريق الأمير متعب- طريق المكرونة- طريق الملك فهد- طريق المدينة المنورة- طريق الملك عبدالعزيز.
تعلن#أمانة_جدةبالتعاون مع مرور جدة عن إغلاق جزء من نفق الأمير ماجد وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وعمل تحويلات مرورية مؤقتا، وذلك إبتداء من الساعة 11 يوم الخميس القادم حتى الساعة 2 ظهرا من يوم الجمعة، وذلك لتنفيذ مشروع جسر المشاة بطريق الأمير ماجد.pic.twitter.com/0zjsuLYEm3
— أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah)December 15, 2021