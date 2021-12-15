الحمادي: احذروا خدعة تقوم بها بعض مواقع «بيع البرامج»

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حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي من قيام بعض المواقع على الإنترنت ببيع نسخ من البرامج الإلكترونية بطريقة غير صحيحة قد تسبب مشاكل للمستخدم.

وقال الحمادي، عبر حسابه في “تويتر”، إن هذه المواقع قد تبيع نسخ من نظام الويندوز أو الأوفيس وغيرها بخصم كبير يصل إلى 90٪ من سعره الأساسي الأصلي!”.

وتابع عبدالعزيز الحمادي “في حقيقة الأمر أن كثيراً منهم يشتري هذه النسخ من موقع eBay الشهير بسعر يبدأ من 20 ريال ثم يبيعها لك بسعر 150 ريال وأكثر!، مؤكدا أن هذه المواقع ممكن يبيع نفس النسخة لأكثر من شخص.