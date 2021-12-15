«فايزر»: الحبوب المطورة فعالة ضد كورونا بنسبة 90%

تواصل- وكالات:

أكدت مجموعة الأدوية الأمريكية “فايزر”، على فعالية الحبوب التي طورتها ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بنحو 90%، عند تناولها خلال الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

وقالت فايزر إنها قدمت طلبا للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأمريكية، للعلاج الذي سيباع تحت اسم “باكسلوفيد” وسيظل حسب التجارب المخبرية فعالا ضد متحورة “أوميكرون” التي تربك العالم.

وبينما تقوم الشركة الأمريكية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، طورت بالموازاة علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة. هذا العلاج الذي سيباع تحت اسم باكسلوفيد Paxlovid سيظل فعالا ضد “أوميكرون” وفقا لتجارب مخبرية.