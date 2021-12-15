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«المرور» يوضح شرط استخراج تصريح قيادة مؤقت

«المرور» يوضح شرط استخراج تصريح قيادة مؤقت
«المرور» يوضح شرط استخراج تصريح قيادة مؤقت
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، شرط إصدار تصريح قيادة مؤقت لمن هم دون السن المطلوب في النظام.

واستفسر أحد المواطنين عبر موقع “تويتر”، قائلًا :” أنا ابغى أصدر تصريح قيادة مؤقت  ولما اجي احجز يقولي الحد الأدنى للحجز ١٨ سنة واعتقد التصريح المؤقت للي عمرهم ١٧”.

وتفاعل “المرور” مع الاستفسار ورد موضحًا أن :”إصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة”.

ومن شروط إصدار تصريح قيادة ما يلي:

– يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

– يجب على مقدم الطلب تقديم  الكشف الطبي ساري المفعول، حيث أن الفحص الطبي المطلوب هو فحص عام للمتقدم للتأكد من سلامته وقدرته على قيادة السيارة، ومن ذلك: كشف النظر (يتم حجز موعد للاختبار النظري للقيادة في مدارس تعليم القيادة المعتمدة) وفصيلة الدم، وغيرها. ويمكن إجراء هذا الفحص في أي مركز طبي حكومي أو خاص مرتبط مع المرور.

-يجب على مقدم الطلب إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية الخاصة به.

-يجب على مقدم الطلب تقديم 6 صور شمسية مقاس (4*6 س).

– دفع الرسوم المطلوبة.

– تقديم ملف لحفظ المستندات.

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