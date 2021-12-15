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أمير مكة يتحدث متأثرًا عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: هو قدوتي وملهمي ومعلمي

أمير مكة يتحدث متأثرًا عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: هو قدوتي وملهمي ومعلمي
أمير مكة يتحدث متأثرًا عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: هو قدوتي وملهمي ومعلمي
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تواصل – فريق التحرير:

توّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس أمناء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثالثة.

وقال الأمير خالد الفيصل متأثراً في كلمة تحدث فيها عن الأمير الراحل عبدالله الفيصل: ” عبدالله الفيصل هو من رباني ، وهو قدوتي ومعلمي وملهمي، وهو الذي رعاني طفلاً وشاباً ورجلا، رحمك الله عبدالله الفيصل .. كم افتقدك “.

يذكر أنه تقدم للجائزة هذا العام (139 متسابقًا) منهم (114 شاعرًا) و (25 شاعرة) من أكثر من عشر دول عربية، وبلغ عدد المشاركات من المملكة، ضمن هذا العدد (31 مشاركة).

وعلى مستوى النشاط المحلي أتمت الجائزة الموسم الأول لمسابقة الأمير عبدالله الفيصل لطلبة الثانوية والجامعات وبرعاية مباشرة من وزارة التعليم لتتجاوز المشاركات في عامنا الأول 7 آلاف مشاركة في رقم قياسي مقارنة بجميع مسابقات الوزارة الأدبية.

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