تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أبرز أسباب آلام الحوض وأفضل الطرق للعلاج والتخلص من الألم.

وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”، أن من أسباب آلام الحوض ما يلي:

– ضعف العضلات

– الصدمات والحوادث التي تقوم بإلحاق الضرر بعظام المنطقة

أما عن أفضل طرق العلاج فهي كالتالي:

1- الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية

2- ينصح المريض بوضع القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم.

3- استعمال مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية فهذه قد تخفف من التورم والألم.

4- ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من ألم الحوض مثل :

– تمارين تمدد الحوض

– تمارين الاندفاع