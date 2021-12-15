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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج

تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أبرز أسباب آلام الحوض وأفضل الطرق للعلاج والتخلص من الألم.

وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”، أن من أسباب آلام الحوض ما يلي:

– ضعف العضلات

– الصدمات والحوادث التي تقوم بإلحاق الضرر بعظام المنطقة

أما عن أفضل طرق العلاج فهي كالتالي:

1- الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية

2- ينصح المريض بوضع القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم.

3- استعمال مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية فهذه قد تخفف من التورم والألم.

4- ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من ألم الحوض مثل :

– تمارين تمدد الحوض

– تمارين الاندفاع

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