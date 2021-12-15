تعرف على أسباب آلام الحوض.. وأفضل طرق العلاج

تواصل – فريق التحرير:
كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن أبرز أسباب آلام الحوض وأفضل الطرق للعلاج والتخلص من الألم.
وأوضحت سعود الطبية، عبر حسابها في “تويتر”، أن من أسباب آلام الحوض ما يلي:
– ضعف العضلات
– الصدمات والحوادث التي تقوم بإلحاق الضرر بعظام المنطقة
أما عن أفضل طرق العلاج فهي كالتالي:
1- الحرص على أخذ قسط كافي من الراحة بعد القيام بالأنشطة الحركية
2- ينصح المريض بوضع القليل من الثلج على منطقة الألم والضغط للتخفيف من الألم والتورم.
3- استعمال مسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية فهذه قد تخفف من التورم والألم.
4- ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في التخفيف من ألم الحوض مثل :
– تمارين تمدد الحوض
– تمارين الاندفاع
ما أبرز أسباب آلام الحوض؟ وكيف تُعالج؟#عِش_بوعيpic.twitter.com/cTMwnX28T8
— مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia)December 15, 2021